إزالة 85 حاجزا للمواقف بشوارع أجياد

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عدداً من السلاسل والحواجز والصبات العشوائية الخرسانية التي يتم بها إشغال المواقف العامة في نطاق البلدية، وذلك ضمن مبادرة الأمانة (مكة بلا حواجز خرسانية) لمعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بند بن خضر الشريف، أنه تم تنظيم الشوارع والطرقات بعد إزالة الحواجز الحديدية لإشغال مواقف السيارات بعدة مواقع ضمن نطاق البلدية، مشيرًا إلى إزالة 85 حاجزًا من أمام المنازل والمحلات التجارية والتي تتسبب في ضيق الشوارع وإعاقة حركة المشاة.

وأشار الشريف إلى أن أمين العاصمة المقدسة وجه من خلال مبادرة (مكة بلا حواجز خرسانية) التي تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرقات مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقتة، إلى أرصفة ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات.