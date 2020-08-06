سفلتة غير مطابقة فوق نفق جديد بالأحساء

وأشار المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج» إلى أن الأمانة ألزمت المقاول المنفذ لأعمال السفلتة بإعادة سفلتة جزء من طريق الخدمة أعلى النفق في تقاطع وفق الأصول الفنية، وذلك لعدم مطابقة العمال المنفذة للاشتراطات والمواصفات المعتمدة بعد إجراء الفحص والاختبارات على تلك الأعمال المنفذة، والتي في الغالب يتم عملها بعد فترة من انتهاء المشروع.
يذكر أن أعمال المشروع، تضمنت نفقاً بطول 800 متر (من الشمال إلى الجنوب في الاتجاهين)، ونظاماً حديثاً لتصريف السيول في النفق، وغرفة لمحطات ضخ، وتنفيذ أعمال التكسية الديكورية للحوائط، التي تعد مناسبة للأجواء ومقاومة للحريق وسهلة الصيانة، بالإضافة إلى إنشاء طرق الخدمة بمسارين لكل اتجاه ومواقف للسيارات وأرصفة، كما تم ربط ممشى طريق الظهران بممشى جديد محاذ للمشروع بطول 1.5 كم، مع مراعاة الجوانب البيئية عبر تشجير كامل الممشى ومسارات للدراجات الهوائية.
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