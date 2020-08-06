

مكة المكرمة ١٦ ذو الحجة ١٤٤١هٰـ الموافق ٦ اغسطس ٢٠٢٠م واس

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات‬ ممثلة في بلدية العمرة الفرعية‬ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 150 كيلوجراماً من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

وأكَّد "قدح" أن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الإشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتاً إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد و الجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.

// انتهى //

17:41ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية العمرة تواصل حملتها على الباعة الجائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.