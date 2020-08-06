السعودية اليوم / ضبط مركبات تخزن المواد الغذائية بطرق غير نظامية في مدينة السيح



السيح 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

ضبطت لجنة رفع هياكل السيارات والمعدات التالفة ببلدية الخرج اليوم ، 5 مركبات في أحد أحياء مدينة السيح ، يتم إستخدامها كمستودع لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للأنظمة والإشتراطات البلدية.

وأوضحت البلدية في بيانها أنه تم التحفظ على المركبات ومصادرة جميع المواد الغذائية وإتلافها ، وسيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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17:31ت م

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