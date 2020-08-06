قيادات من ألوية العمالقة تزور المقاتلين في جبهات الحديدة بالساحل الغربي

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

قام عدد من قيادات ألوية العمالقة بزيارة جبهات محافظة الحديدة لتقديم التهاني العيدية للمقاتلين الأبطال المرابطين في متارس الشرف والبطولة بالساحل الغربي والأطلاع على احوال المقاتلين.

حيث قام قائد اللواء السابع عمالقة العميد علي الكنيني وأركان اللواء الخامس عمالقة العقيد عبد الفتاح السعدي وعضوي اللجنة العسكرية في الإدارة العامة لقوات العمالقة عبد الرحمن الجعري وعلي شرقه ومدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة اصيل السقلدي بالنزول لزيارة عددا من جبهات القتال في محافظة الحديدة .

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وخلال الزيارة نقلت قيادة العمالقة للمقاتلين تحيات وتهاني قائد ألوية العمالقة العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلاً الله أن يحفظهم من عدوان البغاة من مليشيات الحوثي الذين لا عهد لهم في اتفاق ولا ذمة لهم في حرمة المواطنين، مشيداً بشجاعة وبساله منتسي ألوية العمالقة ومستوى اليقظة في دحر قوى المليشيات الحوثية الانقلابية وكسر وإحباط كل محاولاتهم الإنتحارية اليائسة.

وخلال الزيارة استمعت القيادة من قادة المواقع والكتائب لشرح واف عن سير المعارك والعمليات القتالية في مختلف الجبهات، مثمنه الجهود التي يبذلها المقاتلين الأبطال وأدوارهم البطولية في حصد رؤوس قيادات وعناصر مليشيات الحوثي الإيرانية التي تخترق الهدنة الأممية.

من جانبهم عبر المقاتلين في جبهات القتال عن سرورهم بهذه الزيارة العيدية والتي من خلالها اطلعت القيادة على المستجدات والأوضاع الميدانية، مؤكدين جاهزيتهم العالية واستعدادهم على مواصلة القتال لتحرير ما تبقى من محافظة الحديدة.