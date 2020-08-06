شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا مع "حمدوك" ومستشار رئيس جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، برئيس الوزراء في جمهورية السودان الدكتور عبدالله حمدوك.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.

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وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة وجهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريسا خميسا واني.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.