شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة: خادم الحرمين يوجه بتسيير جسر جوي لمساعدة لبنان والان نبدء بالتفاصيل

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _حفظه الله_ أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة بتسيير جسر جوي لمساعدة لبنان.

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