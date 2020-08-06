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2020-08-06 ضبط منتجات عسل مجهولة المصدر تتضمن ادعاءات صحية ودينية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نجحت فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضبط منتجات عسل مجهولة المصدر تتضمن ادعاءات صحية ودينية. وقالت الهيئة عبر تويتر إنها رصدت حسابًا عبر مواقع التواصل يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر تتضمن ادعاءات صحية ودينية، وعليه تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الإجراءات اللازمة.



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