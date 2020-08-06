منطقة مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ249 حالة وإجمالي الوفيات بالمملكة 3055

2020-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (1775) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (247089) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (34082) حالة من بينها (1992) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (284226) حالة، توفي منهم (3055) حالة.

Advertisements

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1402) حالة بحسب المناطق حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي: مكة المكرمة 249، المنطقة الشرقية 243، منطقة الرياض 203، منطقة عسير 199، منطقة القصيم 128، منطقة جازان 88، منطقة حائل 77، منطقة نجران 64، منطقة المدينة المنورة 60، منطقة الباحة 42.

أما أقل الحالات فتم رصدها اليوم في منطقة تبوك بعدد 27 ومنطقة الحدود الشمالية بـ 15 حالة ومنطقة الجوف 7 حالات فقط.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدد من المدن السعودية كما يلي:

المزيد

جديد الأخبار