السعودية | خبر مطمئن من السعودية.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا

شكرا لقرائتكم خبر مطمئن من السعودية.. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، لأول مرة بعد أشهر من تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في المملكة عن انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية، وتراجع حدة الوباء.

وأفادت بتسجيل 1402 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و1775 حالة شفاء.

نسبة الشفاء 85%

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت سابقا أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس المستجد في المملكة بلغت نحو 85%.

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وعلى مدى الأشهر الماضية، حذرت الوزارة بشكل مستمر من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وشددت على ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات وغسل اليدين.

كما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

ومن تلك المبادرات على سبيل المثال، عيادات "تطمن" التي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض الفيروس المستجد، مثل ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان في الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق، حيث يمكنه التوجه إلى أقرب عيادة لمنزله أو مركز عمله، بدون حجز موعد مسبق، من أجل الاستشارة أو العلاج إذا اقتضى الأمر.