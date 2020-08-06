، وزير الخارجية يستعرض مجمل القضايا مع نظيرته بجنوب السودان ،

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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريسا خميسا واني.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية السيد توت قلواك.
وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة وجهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.
وزير الخارجية يستعرض مجمل القضايا مع نظيرته بجنوب السودانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-06
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريسا خميسا واني.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية السيد توت قلواك.
وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة وجهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
04:29 PM
تبادل وجهات النظر وجهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي مع مستشار الرئيس
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريسا خميسا واني.
واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية السيد توت قلواك.
وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول مستجدات القضايا الراهنة وجهود تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي.
، وزير الخارجية يستعرض مجمل القضايا مع نظيرته بجنوب السودان ،
المصدر : الخليج 365
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