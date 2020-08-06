محمد بن مسعود - الدمام - قامت بمصادرة الكميات قبل استكمال الإجراءات اللازمة كشفت هيئة الغذاء والدواء أنها رصدت حسابًا يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر، وتتضمن ادعاءات صحية ودينية. وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها بـ"تويتر": تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الإجراءات اللازمة. "الغذاء والدواء": ضبط مندوب يروّج لعسل "مجهول المصدر" ذياب الشمري الخليج 365 2020-08-06 كشفت هيئة الغذاء والدواء أنها رصدت حسابًا يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر، وتتضمن ادعاءات صحية ودينية. وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها بـ"تويتر": تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الإجراءات اللازمة. Advertisements 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 04:28 PM قامت بمصادرة الكميات قبل استكمال الإجراءات اللازمة قامت بمصادرة الكميات قبل استكمال الإجراءات اللازمة كشفت هيئة الغذاء والدواء أنها رصدت حسابًا يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر، وتتضمن ادعاءات صحية ودينية. وقالت الغذاء والدواء عبر حسابها بـ"تويتر": تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الإجراءات اللازمة. ، "الغذاء والدواء": ضبط مندوب يروّج لعسل "مجهول المصدر" ،

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