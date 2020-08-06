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سجلت منطقة حائل و5 من محافظاتها، اليوم الخميس، ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تسجيل 77 حالة إيجابية جديدة في المنطقة ومحافظاتها، مقابل 46 حالة تعافٍ جديدة، دون تسجيل حالات وفاة.
وتوزعت حالات الإصابة على مدينة حائل بواقع 42 حالة، ومحافظة الشملي 12 حالة، ومحافظة الشنان 11 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 5 حالات، ومحافظة سميراء حالة واحدة.
وتوزعت حالات التعافي بواقع 21 حالة في مدينة حائل، و10 حالات في محافظة بقعاء، و7 حالات في محافظة الغزالة، و5 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة لكل من محافظات "الحائط، السليمي، سميراء".
وبلغ الرقم الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4408 حالات، وحالات التعافي 3860 حالة، والحالات النشطة 521 حالة، و27 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 04:31 PM
مقابل 46 حالة تعافٍ جديدة.. دون رصد أي حالات وفاة
سجلت منطقة حائل و5 من محافظاتها، اليوم الخميس، ارتفاعاً في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تم تسجيل 77 حالة إيجابية جديدة في المنطقة ومحافظاتها، مقابل 46 حالة تعافٍ جديدة، دون تسجيل حالات وفاة.
وتوزعت حالات الإصابة على مدينة حائل بواقع 42 حالة، ومحافظة الشملي 12 حالة، ومحافظة الشنان 11 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 5 حالات، ومحافظة سميراء حالة واحدة.
وتوزعت حالات التعافي بواقع 21 حالة في مدينة حائل، و10 حالات في محافظة بقعاء، و7 حالات في محافظة الغزالة، و5 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة لكل من محافظات "الحائط، السليمي، سميراء".
وبلغ الرقم الإجمالي للحالات المصابة في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة، 4408 حالات، وحالات التعافي 3860 حالة، والحالات النشطة 521 حالة، و27 حالة وفاة.
، حائل.. ارتفاع عدد إصابات كورونا بتسجيل 77 حالة إيجابية ،
المصدر : الخليج 365
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