شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: لا يوجد علاج أو لقاح فعال لفيروس كورونا وعلينا الحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، عن أبرز الأسئلة والاستفسارات الشائعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن فيروس كورونا الجديد.

وكان البعض قد تساءل عما اذا كانت هناك بوادر لموجة ثانية للعدوى مثل الموجة التى جاءت بعد عيد الفطر، فيما تساءل آخرون عن اذا ما كان هناك لقاح فعال لفيروس كورونا الجديد.

وأكد المتحدث الرسمي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، أنه كلما الأفراد ملتزمون بالاجراءات الاحترازية والوقائية، كلما زاد درجة الأمان والوقاية من الفيروس.

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وأضاف أن الفيروس لا يزال نشط، وبالتالي فهو يعتبر جائحة عالمية، مؤكداً عدم وجود لقاح فعال أو علاج موجه للتعامل مع الفيروس، مشدداً على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.