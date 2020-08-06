شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: لا يوجد علاج أو لقاح فعال لفيروس كورونا وعلينا الحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، عن أبرز الأسئلة والاستفسارات الشائعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن فيروس كورونا الجديد.
وكان البعض قد تساءل عما اذا كانت هناك بوادر لموجة ثانية للعدوى مثل الموجة التى جاءت بعد عيد الفطر، فيما تساءل آخرون عن اذا ما كان هناك لقاح فعال لفيروس كورونا الجديد.
وأكد المتحدث الرسمي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، أنه كلما الأفراد ملتزمون بالاجراءات الاحترازية والوقائية، كلما زاد درجة الأمان والوقاية من الفيروس.
وأضاف أن الفيروس لا يزال نشط، وبالتالي فهو يعتبر جائحة عالمية، مؤكداً عدم وجود لقاح فعال أو علاج موجه للتعامل مع الفيروس، مشدداً على تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.
فيديو | هل يوجد لقاح فعال لـ #فيروس_كورونا؟#الإخبارية pic.twitter.com/3ABdQDfJFW— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 6, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متحدث الصحة: لا يوجد علاج أو لقاح فعال لفيروس كورونا وعلينا الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.