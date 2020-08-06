الغذاء والدواء ترصد حساب يروج لعسل مجهول المصدر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة الغذاء والدواء بأنها رصدت حساب يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر. أعلنت هيئة الغذاء والدواء بأنها رصدت حساب يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر. وقالت الهيئة عبر حسابها "تويتر" بأن الحساب تضمن ادعاءات صحية ودينية، وعليه تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الاجراءات اللازمة.

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