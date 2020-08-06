بالفيديو.. سقوط الأمطار على الطريق الدائري الرابع بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديوسقوط الأمطار الشديدة بالطريق الدائري الرابع اليوم الخميس بمكة المكرمة. وثق مقطع فيديوسقوط الأمطار الشديدة بالطريق الدائري الرابع اليوم الخميس بمكة المكرمة. ونشر حساب طقس عبر "تويتر" مشهد سقوط الأمطار الشديد الذي انتشر على الطريق الدائري بشكل مكثف. .

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