بالفيديو.. أمطار الخير تهطل على أبطال الحد الجنوبي

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): وثٌق مقطع فيديو، أمطار الخير تهطل على أبطال الحد الجنوبي، اليوم الخميس. وثٌق مقطع فيديو، أمطار الخير تهطل على أبطال الحد الجنوبي، اليوم الخميس. وهطلت الليلة الماضية أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان شملت محافظات صبيا والريث والعارضة وفيفا والداير بني مالك والعيدابي والأحد المسارحة وصامطة والطوال

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