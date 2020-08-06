شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق: شدة موسم القيظ في المرزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال عضو الاتحاد العربي للفضاء، خالد الزعاق، إن بداية موسم القيظ مع موسم الجوزاء، بينما تكون شدته في موسم المرزم، في حين تكون نهايته في سهيل.
وأضاف، في مقطع فيديونشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، البعض وصف القيظ قديما بأن "الجوزاء تقوده، والمرزم في سوقه، وسهيل يسوقه".
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