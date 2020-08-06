الجهني: استمرار الحالة الماطرة على الجنوب لمدة شهرين

توقَّع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، استمرار الحالات الممطرة على النصف الجنوبي خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر القادم.

وقال الجهني، عبر تيوتر، إن التوقعات بهطولات مطرية لا تزال مبشرةً، مشيرًا إلى أجواء غير اعتيادية وصيف نشط وبحر يكدس الرطوبة باتجاه جنوب المملكة.

وكان الجهني ذكر، في وقت سابق، أن بحر العرب يتجهَّز لقذف موجة شرقية جديدة، ورطوبة استوائية نوعية نحو المنطقة، مشيرًا إلى تحسُّن فرص الأمطار على منطقة مكة المكرمة وسواحلها من مساء اليوم الخميس حتى يوم السبت القادم.

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