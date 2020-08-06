للمساعدة في تحديد المخالطين لمصابين كورونا..

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن خطوة مهمة للاستفادة من تطبيق تباعد بشكل أفضل. قال الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على موقع «تويتر»: «عند استخدام تطبيق تباعد ينبغي عليك تفعيل البلوتوث فقط للاستفادة منه بشكل أفضل». وأوضح أن تطبيق تباعد يحتاج إلى تفعيل البلوتوث؛ لمشاركة معرفاتك العشوائية خلال الـ14 يومًا الماضية، وذلك للمساعدة في تحديد من يجب إعلامه بأنه خالط مصابًا بفيروس كورونا المستجد. Advertisements اقرأ أيضًا: 4 خطوات ضرورية بعد تلقّي إشعار من «تطبيق تباعد» بإصابة كورونا بعد تحميله.. كيف يمكنك استخدام تطبيق تباعد بطريقة سليمة؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطوة مهمة للاستفادة من تطبيق «تباعد» بشكل أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.