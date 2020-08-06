العثور على جثة غريق وادي بيض.. ومدني جازان يُطلع «عاجل» على التفاصيل

كشف متحدث مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، أن فرق الدفاع المدني عثرت على جثمان غريق وادي بيض بمحافظة الدرب وسط مياه الوادي، بعد عمليات بحث واسعة منذ أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أنه فارق الحياة نتيجة حادثة غرق تعرَّض لها.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي لـ«عاجل» أنه إلحاقًا للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بالدرب حادثة فقدان مواطن يبلغ من العمر ٢٠ عامًا في وادي بيض بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان؛ فقد انتهت أعمال البحث وتمشيط الوادي، فجر اليوم الخميس؛ وذلك بالعثور على المفقود وهو بحالة غرق طافيًا على الماء.

وأفاد العقيد الغامدي بأنه في مساء الثلاثاء الماضي تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغًا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر ٢٠ عامًا في وادي بيض بمحافظة الدرب، وعلى الفور تم انتقال فرق الإنقاذ والإسعاف والآليات اللازمة إلى الموقع.

وأضاف العقيد الغامدي أنه عند الوصول موقع الحادث تم على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض؛ وذلك عن طريق انتشار فرق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني، وبمشاركة الفرق التطوعية التي مشَّطت الوادي، إلا أنه لم يتم العثور عليه.

وتابع الغامدي: «وقد تم فجر هذا اليوم الخميس العثور على المفقود وهو بحالة غرق طافيًا على الماء، وتم نقله إلى المستشفى من قبل ذويه، ومن ثم قام الدفاع المدني بتسليمه لجهة الاختصاص بعد انتهاء الحالة».

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وقدَّم الدفاع المدني خالص العزاء لذوي المتوفى، والدعاء بالرحمة والمغفرة له، مجددًا التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول، وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني، من تحذيرات ورسائل توعوية، متمنيًا السلامة للجميع.

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