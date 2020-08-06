السعودية اليوم / برنامج الأغذية العالمي يدشن مشروعاً لدعم التغذية للنساء والأطفال في الخرطوم



الخرطوم 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس

أطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، مشروعاً لدعم التغذية للمرة الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم مستهدفاً 175,000 من النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة بالتعاون مع وزارة الصحة السودانية.

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري بالسودان حميد نورو ان سوء التغذية يمثل في أقصى حالاته مسألة حياة وموت ويمكن أن يعيق الأشخاص والبلاد على المدى الطويل ويقوض الاقتصاد والتنمية، معبرا عن سعادته بإطلاق برنامج الخرطوم التغذوي والذي سيسهم في تحسين الوضع الصحي والغذائي للأشخاص في ولاية الخرطوم.

وأضاف ان برنامج الأغذية العالمي سيقدم مواد غذائية متخصصة لتحسين التغذية علاوة على استشارات تتعلق بالتغذية في المراكز الصحية لعلاج الأطفال والأمهات الذين يعانون سوء التغذية الحاد، واكتشاف الأطفال قبل أن يتدهور وضعهم إلى سوء التغذية الحاد.

وأوضح ان البرنامج سيعمل مع وزارة الصحة والشركاء لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين والتباعد البدني لاحتواء تفشي

وسيتم تنفيذ المشروع في 31 مركزاً في سبع محليات بكافة أنحاء ولاية الخرطوم، حيث تقوم وزارة الصحة الولائية بتنفيذ الإدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف-.

وتدهور وضع الأمن الغذائي والتغذوي في ولاية الخرطوم خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن 1.4 مليون شخص في العاصمة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي حتى شهر سبتمبر بسبب تدهور الاقتصاد والتضخم وارتفاع أسعار الغذاء وفاقم ذلك آثار جائحة فيروس كورونا.

// انتهى //

15:54ت م

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الخرطوم 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسأطلق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، مشروعاً لدعم التغذية للمرة الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم مستهدفاً 175,000 من النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة بالتعاون مع وزارة الصحة السودانية.وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري بالسودان حميد نورو ان سوء التغذية يمثل في أقصى حالاته مسألة حياة وموت ويمكن أن يعيق الأشخاص والبلاد على المدى الطويل ويقوض الاقتصاد والتنمية، معبرا عن سعادته بإطلاق برنامج الخرطوم التغذوي والذي سيسهم في تحسين الوضع الصحي والغذائي للأشخاص في ولاية الخرطوم.وأضاف ان برنامج الأغذية العالمي سيقدم مواد غذائية متخصصة لتحسين التغذية علاوة على استشارات تتعلق بالتغذية في المراكز الصحية لعلاج الأطفال والأمهات الذين يعانون سوء التغذية الحاد، واكتشاف الأطفال قبل أن يتدهور وضعهم إلى سوء التغذية الحاد.وأوضح ان البرنامج سيعمل مع وزارة الصحة والشركاء لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين والتباعد البدني لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).وسيتم تنفيذ المشروع في 31 مركزاً في سبع محليات بكافة أنحاء ولاية الخرطوم، حيث تقوم وزارة الصحة الولائية بتنفيذ الإدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف-.وتدهور وضع الأمن الغذائي والتغذوي في ولاية الخرطوم خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن 1.4 مليون شخص في العاصمة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي حتى شهر سبتمبر بسبب تدهور الاقتصاد والتضخم وارتفاع أسعار الغذاء وفاقم ذلك آثار جائحة فيروس كورونا.// انتهى //15:54ت م0087

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