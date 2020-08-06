السعودية اليوم / الكويت تسجل 620 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة



الكويت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 620 إصابة جديدة بمرض

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة ال 620 تضمنت 423 حالة لمواطنين كويتيين و197 حالة لغير الكويتيين .

وحول آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7966 حالة.

// انتهى //

15:34ت م

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الكويت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 620 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 70045 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 469 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة ال 620 تضمنت 423 حالة لمواطنين كويتيين و197 حالة لغير الكويتيين .وحول آخر المستجدات في أقسام العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بداخلها بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7966 حالة.// انتهى //15:34ت م0084

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