

مكة المكرمة 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن للمملكة على مدى تاريخها مواقف داعمة في أزمات ونكبات الشعوب والدول العربية والإسلامية.

وقال : إن المملكة لا تألو جهدًا في دعم الدول والشعوب العربية والإسلامية والعالمية في نكباتهم وأزماتهم وكوارثهم الإنسانية؛ الناجمة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى أن المملكة حكومةً وشعبًا يقفون داعمين لكل أشقائهم وإخوانهم المنكوبين في مختلف دول العالم، هذا ديدنهم منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

ودعا معاليه الله جل وعلا أن يحفظ قيادة هذه البلاد وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يشد أزرهم ويعلي بهم شأن الأمة الإسلامية، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين، والإنسانية جمعاء.

// انتهى //

15:17ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ السديس: للمملكة مواقف تاريخية في دعم الشعوب والدول الإسلامية في أزماتهم وكوارثهم الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.