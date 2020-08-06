

بيروت 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

أعلن محافظ مدينة بيروت مروان عبود أن أكثر من 300 ألف شخص لبناني أصبحوا بلا مأوى في بيروت جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت منذ يومين.

وأشار عبود في تصريح له اليوم إلى أن الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بمرفأ بيروت والمؤسسات الاقتصادية والمنازل والممتلكات وصلت إلى حدود 5 مليارات دولار أمريكي.

وواصلت فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجيش اللبناني البحث عن مفقودين ونقل المصابين جراء الانفجار من المنازل المتضررة وتأمين وحدات الدم إلى المستشفيات لتأمين احتياجاتها.

// انتهى //

14:58ت م

0077





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ بيروت: أكثر من 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى جراء الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.