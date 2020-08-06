السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الخرطوم يستقبل الأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان



الخرطوم 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، السفير غير المقيم لجمهورية جنوب السودان على بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، الأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان الشيخ عبدالله برج روال، يرافقه عضو مجلس الشورى مشار كاك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس الإسلامي لجنوب السودان والمنظمات الإنسانية والخيرية في المملكة ودور السفارة

// انتهى //

14:56ت م

0075



الخرطوم 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، السفير غير المقيم لجمهورية جنوب السودان على بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، الأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان الشيخ عبدالله برج روال، يرافقه عضو مجلس الشورى مشار كاك.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المجلس الإسلامي لجنوب السودان والمنظمات الإنسانية والخيرية في المملكة ودور السفارة السعودية في توجيه المؤسسات الإنسانية للتعاون مع المجلس الإسلامي.// انتهى //14:56ت م0075

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