السعودية اليوم / التوغو تتخطى عتبة الـ1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد



لومي 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التوغولية، في بيان أصدرته اليوم، أن البلاد تجاوزت عتبة الـ1000 إصابة بفيروس

وأضاف البيان أنها سجّلت 690 حالة شفاء، و21 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الفيروس في البلاد.

// انتهى //

14:35ت م

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لومي 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التوغولية، في بيان أصدرته اليوم، أن البلاد تجاوزت عتبة الـ1000 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف البيان أنها سجّلت 690 حالة شفاء، و21 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور هذا الفيروس في البلاد.// انتهى //14:35ت م0071

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