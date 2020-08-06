السعودية اليوم / مقتل 12 شخصًا بهجوم مسلح وسط نيجيريا



أبوجا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

قتل 12 شخصًا، إثر هجوم مسلح وقع في محافظة كوغي وسط نيجيريا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينيش اليوم، أن هذه العملية أسفرت عن إيقاف 6 عناصر من العصابات المُسلحة، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وكانت بعض المحافظات النيجيرية قد منعت استخدام الدراجات النارية، إثر شن مسلحين لهجمات بواسطتها.

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14:08ت م

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