السعودية اليوم / تونس توجه 35 طنًا من المساعدات الطبية والإنسانية إلى لبنان



تونس 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06 أغسطس 2020 م واس

وجهت تونس اليوم، طائرتين عسكريتين محملتين بنحو 35 طنًا من المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة تضامنا مع لبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت.

وشملت هذه المساعدات الموجهة بإذن من الرئيس قيس سعًيد مستلزمات طبية ومساعدات غذائية أساسية.

وأفاد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي أنه تواصل مع نظيرته اللبنانية، التي عبرت له عن تقديرها للمجهود الإغاثي التونسي في هذا الظرف مؤكدة له عدم وجود حاجة لإيفاد مصابين للعلاج بتونس.

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14:07ت م

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