شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين إطلاق الحوثي طائرة مفخخة باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران طائرة بدون طيار "مفخخة" ، باتجاه أراضي المملكة وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه الأراضي السعودية .

ودعا الأمين العام إلى وقف خرق اتفاق "ستوكهولم" وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة ، معرباً عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية لاتخاذ محافظة الحديدة مكان لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار (المسيّرة) وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد ، ما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضاً للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأشار إلى دعم المنظمة لجهود القوات المشتركة للتحالف والإجراءات التي تتخذها للتعامل ، والجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل .