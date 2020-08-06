- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم ضبط مواطن أحرق مركبة متوقفة أمام منزل في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ضبط مواطن أحرق مركبة متوقفة أمام منزل في حائل
سكب مادة سائلة عليها وأشعل النار بها
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة حائل من القبض على شخص سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وأشعل النار فيها.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه.
وأفاد أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مواطن أحرق مركبة متوقفة أمام منزل في حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.