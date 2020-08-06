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طالب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الخميس إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.
وقال "جنبلاط": ليس لدينا ثقة مطلقًا في هذه الحكومة لإجلاء الحقيقة".
وأضاف: "لا ثقة بالمطلق في هذه العصابة الحاكمة"، وفقاً لـ"رويترز". وشدد الزعيم الدرزي على أن "لبنان قد يزول من دون الدعم الدولي والعربي"، داعيًا إلى حكومة محايدة.
وللحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة "جنبلاط" أعضاء في البرلمان، لكن ليس في الحكومة التي تولت السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها.الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 02:40 PM
شدد على أن لبنان قد يزول من دون الدعم الدولي والعربي
طالب الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، اليوم الخميس إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.
وقال "جنبلاط": ليس لدينا ثقة مطلقًا في هذه الحكومة لإجلاء الحقيقة".
وأضاف: "لا ثقة بالمطلق في هذه العصابة الحاكمة"، وفقاً لـ"رويترز". وشدد الزعيم الدرزي على أن "لبنان قد يزول من دون الدعم الدولي والعربي"، داعيًا إلى حكومة محايدة.
وللحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة "جنبلاط" أعضاء في البرلمان، لكن ليس في الحكومة التي تولت السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي بدعم من ميليشيا حزب الله وحلفائها.
، "لا ثقة في العصابة الحاكمة".. "جنبلاط" يطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت ،
المصدر : الخليج 365
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