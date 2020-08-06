، إيران .. 174 وفاة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع إلى نحو 18 ألفًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة": 4156 مصابًا في حالة صحية حرجة بغرف العناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 17976 بعد تسجيل 174 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كذلك سجلت إيران 2634 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 320117 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت الوزارة إن 4156 مصابًا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة ويتلقون العلاج في غرف العناية المركزة.

وارتفع عدد المتعافين إلى 277463 شخصًا حتى الآن، وتم إجراء أكثر من 2.6 مليون فحص تشخيص كورونا في مختلف مناطق البلاد.

ووفق روسيا اليوم أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن 26 إقليمًا (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، مشيرة إلى 14 إقليمًا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، ومازندران، وغلستان، وخراسان شمالي، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وخراسان رضوي، وكرمان، وسمنان، وأذربيجان الشرقية، ومركزي، ويزد، وجيلان.

ويوجد 12 إقليمًا في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: فارس، وإيلام، ولرستان، وهرمزغان، وزنجان، وقزوين، وأذربيجان الغربية، وبوشهر، وهمدان، وقم، وتشهار محل وبختياري، وكهكيلوية وبويرأحمد.إيران فيروس كورونا الجديد