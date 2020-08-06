محمد بن مسعود - الدمام - خلال 86 ألف جولة لضمان التقيد بالضوابط والاشتراطات قالت أمانة منطقة الرياض إنها أغلقت 1388 منشأة مخالفة خلال يوليو الماضي. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر اليوم: لضمان التقيد بالضوابط والاشتراطات.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ 86 ألف جولة رقابية في العاصمة خلال شهر يوليو الماضي وتغلق 1388 منشأة مخالفة.أمانة الرياض الرياض 06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 02:21 PM خلال 86 ألف جولة لضمان التقيد بالضوابط والاشتراطات Advertisements أمانة الرياض تغلق 1388 منشأة مخالفة الشهر الماضي أمانة الرياض تغلق 1388 منشأة مخالفة الشهر الماضي قالت أمانة منطقة الرياض إنها أغلقت 1388 منشأة مخالفة خلال يوليو الماضي. وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر اليوم: لضمان التقيد بالضوابط والاشتراطات.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ 86 ألف جولة رقابية في العاصمة خلال شهر يوليو الماضي وتغلق 1388 منشأة مخالفة. الكلمات المفتاحية ، أمانة الرياض تغلق 1388 منشأة مخالفة الشهر الماضي ،

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