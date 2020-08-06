، شرطة حائل: القبض على شخص أحرق مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ،

محمد بن مسعود - الدمام - الموقوف مواطن بالعقد الثالث من العمر وسيحال إلى النيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال "النصار": الشخص الموقوف مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية