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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.
وقال "النصار": الشخص الموقوف مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.الجهات الأمنية
06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 02:09 PM
الموقوف مواطن بالعقد الثالث من العمر وسيحال إلى النيابة العامة
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.
وقال "النصار": الشخص الموقوف مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
، شرطة حائل: القبض على شخص أحرق مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ،
المصدر : الخليج 365
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