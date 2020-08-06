شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة تربوية: عودة الطلاب للمدارس في ظل كورونا لم يحسم عالمياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شددت المستشارة التربوية حنان الحمد على ضرورة أن تضمن المدرسة تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان عودة آمنة للطلاب لمقاعد الدراسة في الفصول الدراسية.

وأكدت، خلال مداخلة لها في برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc، أن بعد أولياء الأمور لديهم مخاوف بشأن عودة ابنائهم إلى المدرسة، لافتة إلى أن عودة المدارس في ظل جائحة كورونا أمر لم يحسم عالمياً.

وأضافت أن بعض الدول أعطت الخيار لأولياء الأمور في ذهاب أبنائهم للمدارس، مشددة على عدم إرسال الأبناء ممن يعانون من حالات صحية إلى المدارس في ظل هذه الجائحة.