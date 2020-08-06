شكرا لمتابعة خبر عن "أمن الطرق" تحذر تناول العقاقير الطبية قبل السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الخميس من خطأ شائع بين قائدي المركبات . حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الخميس من خطأ شائع بين قائدي المركبات . وأكدت أن تناول العقاقير الطبية قبل السفر يعرض قائد المركبة لمخاطر غير محسوبة . Advertisements وقالت في انفوجرافيك توعوي : احرص على عدم القيادة تحت تأثيرها . وكان خبراء السيارات قد نبهوا بالنوم جيداً في اليوم السابق للسفر وعدم تناول عقاقير لأنها قد تسبب النعاس لا إرادياً .

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