شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود وادي بيض غريقاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): عثرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان على مفقود وادي بيض بمحافظة الدرب غريقاً فجر اليوم الخميس . عثرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان على مفقود وادي بيض بمحافظة الدرب غريقاً فجر اليوم الخميس . جاء ذلك بعد استمرار عمليات البحث والتمشيط منذ ورود بلاغ بفقدان الشاب " 20 " عام مساء الثلاثاء الماضي . Advertisements وتم تنفيذ خطة البحث عن المفقود بالإنتشار والغوص وشاركت الفرق التطوعية حتى عُثر عليه وهو بحالة غرق طافياً على الماء ، وتم تسليمه لجهة الإختصاص بعد انهاء الحالة بالمستشفى . وقدم الدفاع المدني أحر التعازي لذوي الفقيد مجدداً التحذير من عبور الأودية او السباحة أثناء السيول . إقرأ أيضا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مفقود وادي بيض غريقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.