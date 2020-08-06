3 خطوات تورط في غسيل الأموال وتعرض للعقوبة الرادعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية من ثلاث خطوت مشبوهة لعملية غسيل الأموال تعرض من قام بها أو ساعده للمسائلة ،وهي كالتالي : 1- الإيداع : وتتمثل في الإيداعات النقدية بالبنوك وشراء أوراق مالية وتبديل العملات وشراء أسهم . Advertisements 2- التغطية : وهي مجموعة عمليات لتحويل ونقل الأموال للتغطية على مصدرها الأصلي . 3- الدمج : بمعنى دمج المال الغير مشروع في المال المشروع كشراء سلع غالية وأصول وأسهم واستثمارات . وأكدت اللجنة على عدم التعاون مع أشخاص او جهات يستخدمونهم كوسطاء في غسيل الأموال في أي من الخطوات الثلاث ، حيث يُعد الشخص حينها شريك في الجريمة ويعاقب بغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال والسجن 15 عام أو إحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال والمنع من السفر ويتم إبعاد المقيم عن المملكة .

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