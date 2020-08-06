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كفى تقدم العلاج لأكثر من ٢٠٠٠ شخص تركوا التدخين

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

عالجت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٠ أكثر من ٢٠٠٠ شخص مدخن من مختلف الأعمار .

وأفاد مدير عام الجمعية الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن حملات الجمعية عن بعد عبر صفحاتها بوسائل السوشال ميديا قادت أكثر من ٢٠٠٠ شخص للاقلاع عن التدخين وطلب الاستشارة والعلاج ، في حين أوضح أنه خلال فترة الحظر قامت عيادات كفى المتنقلة بتوصيل العلاج إلى منازل الراغبين في الإقلاع عن هذه السموم.

وذكر الحمدان أن حملات التوعية التي أطلقتها كفى تبين خطورة على المدخنين كونها تساهم في تدمير الجهاز التنفسي كان لها الأثر الواضح في الاقبال على هجر السموم.

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