مرور عسير ينجح في تنظيم المصطافين

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الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):ارتفعت معدلات الحركة المرورية بمنطقة عسير في كافة طرقها المؤدية إلى المتنزهات السياحية بالمنطقة، حيث لوحظ توافد أعداد كبيرة من مركبات الزوار باتجاه المواقع السياحية في ظل تمركز رجال المرور، الأمر الذي ساهم في انسيابية الحركة على كافة الطرق المؤدية إلى المتنزهات بالمنطقة.
ومن خلال المتابعة الميدانية التي شهدتها منطقة عسير في زيادة معدلات الحركة المرورية على كافة الطرق الرئيسية والمحاور المهمة المؤدية إلى المتنزهات السياحية مثل متنزه الحبلة، وبني مالك، وبني مازن، والقرية العالية، وشارع الفن، والسودة، وغيرها.
بالإضافة إلى المهرجانات المصاحبة لصيف عسير، إلا أن مرور منطقة عسير نجح في التعامل مع تلك الزيادة المتوقعة بعد جائحة كورونا والعودة بحذر في مواقع الكثافة بكل مهنية واحترافية من خلال الخطط المعدة لذلك، مع تعاون الجهات الأمنية بالمنطقة في إدارة الحركة المرورية، وتحقيق السلامة المرورية على كافة الأصعدة.
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