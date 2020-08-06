شكرا لمتابعة خبر عن استعداد لبداية عام دراسي متميز: تعليم صبيا تستأنف عقود التشغيل والصيانة وإيداع مخصصات النظافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

شرعت إدارة تعليم صبيا باستئناف العمل لعقود الصيانة والتشغيل، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي أكد على أن تكون انطلاقة العام الدراسي الجديد جادة ومميزة.

وشملت العقود عمليات صيانة وإصلاح وتشغيل المباني المدرسية والتعليمية والإدارية، وأجهزة التبريد والتكييف بجميع المدارس بمكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليميا وذلك وفق خطة وجدول زمني استعدادًا لعودة واستقبال

حوالي ١٧٠٠٠ من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية والفنية وحوالي ١٤٩ ألف طالب وطالبة.

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من جانبه وجه مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، بإنهاء إجراءات صرف أكثر من ١٦ مليون ريال كمخصص للميزانية التشغيلية والنظافة لمدارس البنين والبنات والمكاتب خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٤٢هـ.

وأشاد الدكتور الخرمي بحرص وزارة التعليم على الاستعداد المبكر من خلال عقد الاجتماعات الدورية للجان الاستعداد في الوزارة وإدارات التعليم.

يُشار إلى أن وزير التعليم قد وجه في 18 مارس الماضي كل الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة بإيقاف كل أعمال الصيانة والنظافة بالمباني المدرسية من تاريخه وحتى إشعار آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.