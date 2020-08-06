شكرا لمتابعة خبر عن بر الرياض توزع 7400 أضحية لـ 1800 مستفيد في ذي الحجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

في ظل النفحات الايمانية لفضائل العشر المباركة من شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك ،

أطلقت جمعية البر الأهلية بالرياض مشروع الأضاحي حيث وجهت دعوة عامة لمن يريد اغتنام الأيام المباركة، ووضع أضحيته في أيدٍ أمينة.

وتم هذا المشروع المبارك في عدة مراحل للتنفيذ شملت : -

Advertisements

بدءً أستلام التوكيلات بالأضاحي من المضحين ، وتأمين الأضاحي بتكلفة مناسبة وجودة عالية بحسب العدد ، ثم الإشراف على عميلة الذبح والتأكد من معايير السلامة والاحترازات ، ومن ثم عملية نقل لحوم الأضاحي لفروع الجمعية العشرة المنتشرة بالرياض ، ليتم بعد ذلك تسليم الأضاحي للأسر المسجلة مسبقا لدى الجمعية بحسب أعداد المستفيدين في كل أسرة.

وقد تكلّل المشروع بفضل الله تعالى وكرمه بالنجاح وحقق غايته الأسمى في تقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة وإدخال البهجة على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.

حيث قام العاملين بالجمعية من شباب الوطن المعطاء بإيصال أكثر من ٧٤٠٠ أضحية لعدد يفوق ١٨٠٠٠ مستفيد من المشروع.

ويأتي هذا المشروع انطلاقا من اهتمام قيادة مملكتنا الحكيمة ، ممثلةً بوزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، التي حرصت على مصالح المواطن والمقيم ، وإدخال البهجة والسرور عليهم في هذه الأيام المباركة.