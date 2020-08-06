قصة رانيا الزهراني كاملة في السعودية

تصدرت قصة رانيا الزهراني الفتاة السعودية المصابة بمرض ضمور المخ مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة ، بعدما ظهرت في مقطع فيديو برفقة والدها الكبير في السن.

النشطاء في السعودية تفاعلوا مع فيديو رانيا الزهراني ووالدها المسن الذي تحدث بالتفاصيل عن حالتها الصحية ومرضها الذي تعاني منه دون أي علاج ، داعيا لضرورة توفير مسكن مناسب لها.

ونشرت ناشطة سعودية فيديو رانيا الزهراني معلقه :" هذه الحلوة رانيا حسن الزهراني وأبوها ، عندها ضمور في المخ لا يوجد له علاج كل الذي يريده مسكن لابنته واخواتها لا أكثر ولا اقل والله يكتبها في ميزان حسناتكم".

وقال والد رانيا الزهراني ان ابنته مريضة ولا يريد شيء غير تربيتها ، لا لديها شلل كامل في المخ ، مشيرا الى انه يحتاج الى بيت صغير يحفظها هي وجميع عائلتها".