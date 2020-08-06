كلية الملك خالد العسكرية تعدد مزايا الطلاب بعد إعلان نتائج المتقدمين

عددت كلية الملك خالد العسكرية المزايا التي يتمتع بها طلابها، كما أوضحت القدرات الفنية التي يتمتع بها الخريجون.

وأعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، نتائج القبول الأولى لحملة الشهادة الجامعية، بالإضافة إلى تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية والتخصصية.

مزايا الطالب الملتحق بالكلية

وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الطالب الملتحق بالكلية يتمتع بالعديد من المزايا، ومنها:

- يصرف له مكافأة تُعادل نصف الراتب الأساسي للملازم.

- تتحمل الكلية النفقات الدراسية بمختلف أنواعها وشتى مجالاتها.

- تأمين السكن والإعاشة طيلة وجود الطالب في الكلية طبقًا للحالات والظروف التدريبية والإدارية.

- تأمين الزي العسكري والملابس الرياضية مع تقديم الخدمات اللازمة من حيث الغسيل وأعمال الخياطة.

- تأمين التجهيزات العسكرية التي تخدم مختلف الأغراض التدريبية

- تتحمل الكلية نفقات العلاج والعناية الطبية سواء في الداخل أو الخارج طبقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأشارت كلية الملك خالد العسكرية إلى أنه بمجرد أن يتخرج الطالب برتبة ملازم يتم تعيينه في مختلف القطاعات العسكرية داخل وزارة الحرس الوطني، وذلك حسب الاحتياج ومتطلبات العمل.

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ويتم توجيه المتخرج سواء إلى الوحدات الميدانية المختلفة أو مختلف المعاهد وقواعد التدريب فضلًا عن المجالات ذات الطابع الإداري والفني، وفقًا لما بينّت كلية الملك خالد العسكرية.

قدرات الخريجين من الكلية

وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية أنها تهدف إلى إعداد الطالب تربويًّا وعسكريًّا وعلميًّا وبدنيًّا والارتقاء بكفاءته القتالية والإدارية للعمل بعد تخرجه ضابطًا في الحرس الوطني وقد توافرت لديه:

القدرة على القيادة الميدانية وفن إدارة الرجال في مختلف الظروف.

المهارة في استخدام المعدات التقنية والأسلحة المعقدة.

القدرة على المشاركة الإيجابية في العمل المشترك.

خدمة البحث العلمي.

الإسهام في خدمة المجتمع.

وبينّت كلية الملك خالد العسكرية أنه مجال التخصص بالنسبة للضابط بعد التخرج؛ بحيث ينتمي إلى أي من تخصصات الكلية ويتمرس في تخصصه عن طريق تلقي الدورات العسكرية الحتمية أو تلك التي تستدعيها طبيعة المهنة مع إتاحة المجال له بمواصلة الدراسة الجامعية والعليا في التخصص الذي يراه الحرس الوطني.​

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