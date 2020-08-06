الجوازات تتفاعل مع بلاغ تحذيري: شخص ينتحل صفة اللواء سليمان اليحيى

عبر رسائل مزيفة عبر «واتساب»..
تفاعلت الجوازات مع بلاغ تحذيري بأن هناك شخصًا ينتحل صفة مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى؛ حيث تلقت بلاغًا خاصًا بالواقعة من أحد الأشخاص، عبر الحساب الرسمي لها عبر موقع تويتر، قال خلاله المبلغ إن هناك شخصًا ينتحل شخصية مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى.
وأرفق الشخص المُبلغ صورة لرسائل أرسلها الشخص المنتحل له على تطبيق «واتساب»، خلال بلاغه للجوازات، وقال: «هذا الشخص منتحل اسم وصفة سعادة اللواء سليمان اليحيى مدير الجوازات ومراسلني على الواتس»، ورد الحساب الرسمي للجوازات، قائلًا: «تواصل معنا وزودنا بالتفاصيل على البريد الإلكتروني [email protected] ».
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