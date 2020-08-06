بالفيديو.. الخثلان يجوز للشخص الاستماع إلى القرآن مضطجعًا

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حكم استماع الشخص للقرآن وهو مضطجع أو مشغول، مؤكدًا أنه لا بأس في ذلك.

وقال الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك»، على قناة «الرسالة»: إنه لا بأس بذلك، و ولا يعد منافيًّا للآداب، فإذا كان الشخص يستمع للقرآن، وهو مضطجع فلا حرج في ذلك.

وأشار الخثلان إلى أنه يجوز للإنسان أن يذكر الله، وهو مضطجع فمن باب أولى يجوز له الاستماع للقرآن، وهو مضطجع أيضًا، لقوله تعالى: «الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم».

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وتابع: الخثلان: الشيطان يريد إبعاد الناس عن ذكر الله، فتأتي له مثل هذه الوساوس بأن الاستماع للقرآن، وهو مضطجع ليس فيه تأدب، وهذا غير صحيح، وينبغي على المسلم عمارة وقته بذكر الله سواء كان والذي يذكر أو يستمع للذكر.

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