مؤسسة التقاعد تحدد المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد المدني

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد المدني، كما شرحت مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد المدني.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنه تم استعراض بيانات ومدد الخدمة الفعلية التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي.

مدة المستبعدة من الاحتساب

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنّه في نظام التقاعد المدني يتم احتساب مدد الخدمة الفعلية لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية.

وبينّت المؤسسة العامة للتقاعد، المدد المستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد المدني وهي كالتالي:

- مدد الغياب بدون إجازة .

- مدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازات أخرى دون مرتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.

- مدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها.

- كسور الشهر في مجموع مدة الخدمة.

- مدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابها.

- مدة شغل الوظيفة أو المرتبة بالمخالفة لأحكام النظام كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة إلى التقاعد دون التمديد له وفق الضوابط النظامية.

وكشفت المؤسسة العامة للتقاعد،عن أن مدة الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي قضت على مرتبة في ميزانية الدولة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الحسميات التقاعدية المستحقة عنها.

استعراض بيانات ومدد الخدمة الفعلية

وحددت المؤسسة العامة للتقاعد، الإجراءات التي يجب إتباعها لاستعراض بيانات ومدد الخدمة الفعلية التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي، وذلك عن طريق تنفيذ الخطوات التالية :

- ادخل لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

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- تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية.

- اختيار (بيانات الخدمة) من القائمة على يمين الشاشة.

- استعراض بيانات الخدمة ومعرفة التفاصيل.

وأعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة (تويتر)، إمكانية استعراض بيانات ومدد الخدمة الفعلية التي تمَّ بناءً عليها تخصيص المعاش التقاعدي بشكل فوري من خلال خدمات التقاعد الإلكترونية، وتشمل الاطلاع على البيانات التالية :

- الاسم.

- رقم الهوية.

- اسم جهة العمل السابقة.

- تاريخ بداية الخدمة.

- تاريخ نهاية الخدمة.

- آخر درجة.

- آخر رتبة-مرتبة.

- تفاصيل مدد الخدمة من حيث (صافي المدة الفعلية-مدة مضافة-المدة المستبعدة-مدة مستبعدة يرد عنها العائدات).

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