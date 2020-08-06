8 محاذير بسبب أمطار مكة.. والدفاع المدني يدعو إلى الحيطة

وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة ثماني نصائح؛ لتجنب أضرار الأمطار التي تشهدها المنطقة حاليًّا، في الوقت الذي دعا فيه مدني مكة إلى أخذ الحيطة والحذر، وذكرت إمارة مكة، عبر حسابها على تويتر، ثمانية محاذير عند هطول الأمطار؛ هي:

أولًا: عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

ثانيًّا: عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

ثالثًا: عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار.

رابعًا: قد تغطي المياه جسرًا منجرفًا أو طريقة مكسرة فيلزم الحذر والانتباه.

خامسًا: اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

سادسًا: عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.

Advertisements

سابعًا: تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان المياه إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق، فكن حذرًا عند القيادة.

ثامنًا: النظر لمجري السيل قد يسبب الدوار ما قد يؤدي إلى السقوط .

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة؛ تشمل: محافظة الطائف، وميسان، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحره، وتربة، ورنية، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً اليوم.

ودعا المتحدث الرسمي إلى متابعة تقارير ‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

اقرأ أيضًا:

الدفاع المدني مُحذرًا: لا تقتربوا من هذه المناطق عند هطول الأمطار

الحصيني يرصد معدلات الحرارة.. وخريطة السحب الرعدية في المملكة