«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة و5 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل (المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - المهد - بدر - وادي الفرع)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج .

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«طقس الخميس» .. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة

الحصيني يتوقع تأثير الحالة الجوية «رَهْو» على مناطق عدة

«مدني مكة» يحذّر من هطول أمطار ويدعو لأخذ الحيطة والحذر

«الصخري» يتوقع خريطة الأمطار المرتقبة على مناطق عدة